Campionato Aci Pistoia. Moricci è il leader

Andato in archivio anche il secondo dei tre appuntamenti, il Campionato Provinciale Pistoia Memorial Roberto Misseri, promosso da Aci Pistoia e dedicato ai propri soci sportivi, ha visto diverse dinamiche della classifica muoversi, facendo immaginare ad un finale di stagione, quello del Città di Pistoia di inizio ottobre, quanto mai incandescente.

L’iniziativa dell’ACI provinciale, dopo il 39° Rally della Valdinievole e Montalbano, ha visto passare al comando della classifica l’esperto montecatinese Paolo Moricci, con la Renault Clio Rally4 condivisa con il fido Paolo Garavaldi. Moricci, a punti sia al primo appuntamento del Rally Abeti e poi con decisione anche a Larciano, comanda la classifica con 12 punti, uno in più di un trio di driver che quindi preme a distanza ravvicinata. Sono rispettivamente Fabio Spinelli, che al Valdinievole ha debuttato con una Clio Rally5 avendone un beneficio importante in termini sia di sensazioni alla guida che di classifica.

Insieme a lui, alle spalle di Moricci, gravita Emanuele Silvestri, Peugeot 208 Rally4, che ha all’attivo un solo punteggio, quello del Rally Abeti, concluso con forza dopo le disavventure tecniche iniziali e c’è pure l’esperto Alessandro Ciardi, che dopo aver anche lui tratto il massimo possibile dal Rally Abeti, non è partito al Valdinievole. Il pilota di Casalguidi era assente, ma giustificato, a Larciano, in quanto impegnato nella seconda prova della GR Yaris Rally Cup al Rally 2 Valli di Verona, con la sua integrale del sol levante. Dietro a questo fantastico trio preme Davide Giordano, con la Skoda Fabia R5. Il portacolori dell’ACN Forze di Polizia ha dieci punti e certamente promette battaglia per l’appuntamento finale di Pistoia.

Tra i copiloti è in testa, passato da terzo dopo il Rally Abeti a primo Paolo Garavaldi, che affianca appunto Moricci, al secondo posto si trova Leonardo Marraccini, che ha asseconda Silvestri, Paolo Garavaldi e terzo è Andrea Giordano, il fratello di Davide.