Campionati studenteschi di scacchi. A Cintolese in arrivo 200 giovani

C’è grande fermento per i campionati studenteschi di scacchi che si terranno per questa edizione a Cintolese. Il prossimo giovedì 13 marzo, oltre 200 ragazzi provenienti da tutte le scuole della provincia si sfideranno nella competizione di concentrazione, logica e strategia a cui si stanno allenando da mesi, alcuni da anni. Il campionato è organizzato dal Circolo degli scacchi di Montecatini grazie anche alla disponibilità della parrocchia di Cintolese, che ha fornito i bellissimi spazi della nuova sala polivalente dell’oratorio e a quella di Giovanna Pazzini e di Conad Cintolese che ha fornito le coppe che andranno ai vincitori. A sfidarsi saranno i ragazzi delle scuole elementari che si presenteranno con 16 squadre, delle medie inferiori con 15 squadre e delle scuole superiori organizzati in 12 squadre. Ogni squadra sarà composta da 4 giocatori e il punteggio sarà dunque non individuale ma collettivo e ci saranno 2 categoria, quella maschile mista e quella femminile proprio. Si giocherà su 5 turni, vale a dire 5 partite e la e la classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti dalla squadra. La giornata sarà organizzata giocando in parallelo con partite di 20 minuti di tempo sotto l’attento sguardo degli arbitri della Federazione Nazionale gioco degli scacchi.

"Come Circolo degli scacchi di Montecatini – ha detto Elena Nilfedi – vorremmo ringraziare di cuore la parrocchia di Cintolese che ci ha offerto a titolo gratuito il suo bel salone per poter fare il campionato, tutti i volontari del Circolo degli scacchi di Montecatini per il materiale e la disponibilità per le necessità organizzative e Conad Cintolese come sponsor".

Arianna Fisicaro