Campionati al via per lo Sporting Club

Si parte: due tornei importanti, la serie B1 maschile e la B2 femminile, quasi due mesi di competizione per le prime squadre dello Sporting Club Montecatini. Si inizia domenica prossima 28 aprile, si finirà domenica 16 giugno la fase regolare dei campionati di tennis. Gli uomini, ripescati in B1, debutteranno a Viserba di Rimini, le donne esordiranno sui campi di casa contro Pistoia.

I maschi del capitano non giocatore Daniele Balducci potranno contare su uno straniero, il francese Remi Boutillier, e su Leonardo Braccini, Marco e Lorenzo Balducci, Matteo Gribaldo, Alessio Pierotti e Matteo Bindi, un mix di giocatori giovani ed esperti. Obiettivo di partenza, la salvezza della categoria. Domenica 5 maggio ospiteranno Reggio Calabria, il 19 saranno di scena a Borgotrebbia nel piacentino, il 26 giocheranno davanti al pubblico amico contro Verona, il 2 giugno andranno a far visita al Perugia, il 9 riposeranno mentre il 16 finiranno le loro fatiche tra le mura amiche con la Torres. La prima classificata del girone andrà ai playoff, direttamente all’ultimo turno, la seconda e terza sempre ai playoff, la quarta si salverà, la quinta e sesta disputeranno i playout, la settima retrocederà in B2.

Stesso obiettivo per la formazione femminile, nella quale troveremo il capitano-giocatore Giulia Ferrari, Gloria Ceschi, Vittoria Benedetti, Asia Tronchetti e il nuovo arrivo, ex CT Lucca, Elisa Petroni, classe 2007. Un’équipe che può stupire anche stavolta, dopo il bel percorso della stagione passata. Domenica 5 maggio andrà a Genova, il 19 sarà in casa del Palermo 2, il 26 osserverà il turno di riposo, il 2 giugno ospiterà Palermo e il 9 Massa Carrara, il 16 si recherà a Firenze. La prima classificata del raggruppamento è promossa in B1, la seconda va ai playoff, la terza è salva, la quarta e la quinta accedono ai playout, la sesta e la settima retrocedono in C. Per la società termale, presieduta da Oriano Corsellini e sponsorizzata da Agap, numeri importanti oltre a quanto citato: sono infatti 130 i ragazzi della Scuola Tennis, che si allenano e giocano nei 7 campi del circolo, 4 in terra rossa e 3 in cemento.

Intanto soddisfazioni in ambito giovanile arrivano dal Circolo Tennis Montecatini – La Torretta. Nella fase regionale della Coppa delle Province, una manifestazione che coinvolge le rappresentative provinciali composte dai migliori tennisti dagli 8 ai 10 anni d’età, a rappresentativa pistoiese ha sconfitto quella di Massa Carrara con il punteggio di 5-4, qualificandosi alla successiva fase di macroarea che si disputerà a Terni la prima settimana di giugno. Inoltre la società termale, presieduta da Marcello Venturini, è stata protagonista del ’Trophy Tour’, una gita con i ragazzi della Scuola Tennis.

Gianluca Barni