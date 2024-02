"Cambiare normative per la manutenzione del Padule di Fucecchio"

Il Comune di Monsummano sostiene i proprietari terrieri sulle questioni emerse riguardo al Padule di Fucecchio durante l’ultima assemblea in merito alla manutenzione e alla sicurezza idraulica. A farlo presente è lo stesso ufficio del sindaco Simona De Caro. "In occasione dell’incontro dei proprietari terrieri del Padule – si legge nella nota – il comune di Monsummano Terme non è riuscito a partecipare per inderogabili impegni istituzionali ma, avendo a cuore l’argomento, ci tiene a chiarire la propria posizione data l’importanza delle problematiche sollevate dall’associazione ’Terra Nostra Unita’ e ribadite più volte dal presidente dell’associazione Volpoca Patrizio Zipoli".

"Lo sfalcio delle erbe e la ricavatura dei corsi d’acqua sono interventi irrinunciabili per la difesa della zona umida e per la stessa sicurezza idraulica del territorio e della popolazione – afferma l’Amministrazione –. La normativa vigente consente di intervenire soltanto manualmente, come si verificava nel lontano passato, quando il Padule era anche una risorsa agricola e per le famiglie. Manifestiamo, perciò, il nostro pieno accordo con quanto affermato da Terra Nostra Unita".

"Riteniamo urgente e necessario provvedere ad una modifica delle normative – conclude il sindaco De Caro –. In caso contrario non sarà possibile garantire la sicurezza idraulica, con una manutenzione adeguata. Inoltre, la tutela del Padule non può prescindere dall’attenzione per interventi di manutenzione ordinaria e costante".

AF