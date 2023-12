Calendario "Sesana". Oggi l’incontro a Roma

Follonica batte Montecatini 33 a 24. Sono le giornate di corse che il Ministero dell’agricoltura ha ipotizzato nella bozza del calendario ippico del prossimo anno. Un dato tra i più discutibili dell’ipotesi e che ha fatto sobbalzare sulla sedia molti operatori. Intanto perché il Sesana è uno degli ippodromi che ha fatto meglio in termini di pubblico in questa stagione, poi per la numerosa presenza in zona di centri d’allenamento dei trottatori e infine perché proprio in questi giorni il Comune di Follonica, proprietario dell’ippodromo, ha iniziato il procedimento per la revoca della concessione. Oggi a Roma, nella sede del ministero ci sarà un incontro con le varie società di corse e dovrebbe essere presa una decisione definitiva. Intanto, come dicevamo, tante le voci di protesta che si sono levate contro questa ipotesi. Tra le prime quella di Gabriele Baldi, presidente del Sia, sindacato italiano allenatori e guidatori che non ha esitato a definire "una barzelletta" la bozza del calendario. "Diteci a afferma Baldi a che mancano i denari per pagare i premi vinti e per fare un calendario decente? Follonica la quale è dotata di un ippodromo teoricamente bello, avendovi anche lavorato, ma di non facile gestione. Il gestore ha o ha avuto diverse diatribe con diverse persone fra cui il comune di Follonica che ha iniziato le pratiche per far cessare la gestione al’attuale società".

"Inoltre la parola pubblico è un eufemismo come i servizi di tutti i generi quindi per premiare questo curriculum il nuovo direttore dottor Chiodi, o chi per lui, fa svolgere la finale del Federato e le due batterie per puledri del’Actina non svoltesi a Napoli – continua –. Vorrei capire l’operato del nuovo direttore perché senza un aiuto mi riesce difficile. Forse si fida di persone inesperte o in mala fede che vogliono screditare la sua figura. Voglio aggiungere che la mia critica all’ippodromo di Follonica è sincera senza pregiudizi in quanto il presidente della società di gestione mi è pure simpatico".