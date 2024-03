Cade con la moto da cross, trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Pescia (Pistoia), 24 marzo 2024 – Cade con la moto da cross e resta ferito alle gambe. È successo poco prima delle ore 12 di oggi, domenica 24 marzo, in un sentiero in località Medicina, frazione del comune di Pescia (Pistoia).

Non appena scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Pescia. Raggiunto il luogo dove era caduto il motociclista il personale dei Vigili del fuoco, insieme a quello del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana, ha collaborato con i sanitari del 118 per recuperare l’uomo, trasportato poi in ospedale con l’elisoccorso Pegaso.