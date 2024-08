Cade dal ponte di Sorana. Intervento del Pegaso

Attimi di paura, nel pomeriggio del giorno di Ferragosto, a Ponte di Sorana. Un gruppo di persone stava attraversando il ponticello sul fiume, all’altezza di un paio di noti ristoranti della zone, quando uno di loro, vittima di un malore, è scivolato, battendo pesantemente la testa e, successivamente, cadendo nel fiume, tre metri più in basso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza della Misericordia di Pescia, un mezzo del Soccorso alpino e speleologico toscano, e uno del comando di Pescia dei vigili del fuoco.

La vittima dell’incidente, un uomo nato nel 1976, era già stato riportato a livello strada dagli amici che componevano il gruppo. I soccorritori hanno ritenuto urgente il ricovero immediato in una struttura ospedaliera, ma l’elisoccorso Pegaso, al suo arrivo, non ha trovato spazi per atterrare, ed è stato dirottato allo Stadio dei fiori, dove il ferito è arrivato a bordo dell’ambulanza, per essere trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso, a causa dell’importante trauma cranico.