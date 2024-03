Cacciatori a ripulire il territorio

Grande successo, domenica scorsa, per l’iniziativa della sezione Intercomunale Federcaccia "Vilmo Aluigi", connessa al progetto di FondazioneUNA (Uomo, Natura, Ambiente) e con il patrocinio del Comune di Ponte Buggianese, che ha organizzato la seconda edizione del progetto "Operazione paladini del territorio".

"L’iniziativa - fa sapere il presidente di Federcaccia Renzo Giuntoli - è volta ad affermare il cacciatore come paladino del territorio, ovvero custode della biodiversità e degli equilibri naturali dell’ecosistema. L’impegno dei cacciatori a favore dell’ambiente e della biodiversità formano un legame profondo, fatto di rispetto e gratitudine, che unisce il cacciatore all’ambiente naturale e questa iniziativa è la dimostrazione di un impegno concreto per preservare l’ambiente e consegnarlo integro alle future generazioni. Un’iniziativa aperta a tutti coloro che hanno voluto partecipare per rendere il nostro territorio più pulito". La truppa di volontari si è ritrovata alle 8 del mattino in via del Capannone alla Dogana di Ponte Buggianese. Un gruppo nutrito: ben venticinque le persone che hanno preso parte all’iniziativa.

E la raccolta, di rifiuti, ha dato i suoi frutti: trenta sacchi di indifferenziata, sei sacchi di plastica riciclabile, tre sacchi di bottiglie di vetro, un cumulo di oggetti di plastica, pvc, polietilene, e un cumulo di materiali ferrosi.

AF