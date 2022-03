Bugie e verità in cucina Sei talk show a Collodi

Adesso si chiamano fake news, ma in italiano non sono altro che bugie. E allora nella patria di Pinocchio, la Fondazione nazionale Carlo Collodi, in collaborazione con il Touring Club Italiano, propone un calendario di sei incontri, tutti a ingresso libero, sulle bugie e le verità che si dicono in cucina. Il primo appuntamento è domani 25 marzo alle 17.30 al Parco di Pinocchio. Ingresso gratuito e senza prenotazione ma nel rispetto delle normative sanitarie.

Per chi vuole continuare l’esperienza a tavola, a seguire e su prenotazione è possibile cenare all’Osteria del Gambero Rosso sempre a Collodi con un menù ispirato al racconto. Per questo primo appuntamento il piatto a tema è il celebre cibreo (il costo della cena è di 38 euro a persona, prenotazioni al 391 356 0436).

A condurre gli incontri a cadenza mensile, da marzo a ottobre, sarà Fabrizio Diolaiuti, giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo. La prima serata sarà aperta dal presidente della Fondazione Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi. Ospiti del talk show saranno Dario Boldrini inviato di Geo&Geo (RaiTre), Gino Fuso Carmignani presidente del Consorzio dei Vini di Montecarlo, Domenico Murrone giornalista economico e responsabile comunicazione di Coldiretti Pistoia, Doriana Bianchi Carrieri, dell’associazione dei piccoli produttori del fagiolo di Sorana "Il Ghiareto".

E’ una bugia o una verità che la pasta italiana è prodotta esclusivamente con grano italiano? Il kamut è un grano antico? L’ananas brucia i grassi? Gli adulti che bevono latte fanno bene o male? E’ dal becco che si riconosce un piccione giovane? La frittata va girata oppure no... Poi c’è l’Italian sounding. Il Parmesan all’estero fattura più del nostro Parmigiano Reggiano. Milioni di bugie vengono servite sulle tavole. E’ la conoscenza che fa la differenza. Proprio questo l’obiettivo degli incontri: informare per capire, evitando così di essere presi in giro.