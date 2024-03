Brutto incidente a Cintolese. Paura per i bambini coinvolti

Due auto distrutte, quattro ambulanze e cinque bambini coinvolti nell’incidente, ma fortunatamente nulla di particolarmente grave, almeno da quanto emerso dai primi rilievi. È quanto accaduto ieri pomeriggio a Monsummano, nella località di Cintolese, quando due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Tofanelli e via del Carro. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti erano circa le 15,30 quando un’auto guidata da una donna con accanto il figlio 12enne, proveniente da via Tofanelli, si sarebbe scontrata con un altra macchina, guidata da un padre con a bordo la figlia e tre amichette, che percorreva la perpendicolare via del Carro in procinto di svoltare a destra verso la palestra di Cintolese dove le bambine stavano andando per giocare a pallavolo. L’impatto è stato importante, tanto da far riportare seri danni ai due mezzi. Immediatamente è stato allertato il 118 e sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Verde di Lamporecchio e delle Misericordie di Uzzano e Pieve a Nievole, oltre all’auto medica e agli agenti della municipale di Monsummano per i rilievi del caso. Fortunatamente le quattro bambine non avrebbero riportato alcun danno fisico, mentre il 12enne, pur essendo vigile e cosciente, è rimasto in stato di shock. Tutti i bambini sono stati portati comunque all’ospedale per gli accertamenti del caso.

Arianna Fisicaro