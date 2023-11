Bosco in città: il progetto. Il recupero dei giardini inizia da via Mascagni

Il Comune annuncia nuovi interventi per il verde pubblico in città. "Questa settimana – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Alessandro Sartoni - verrà avviato il progetto Bosco in città, sviluppato in collaborazione con l’associazione Blue Resolution e l’atelier Stefano Mengoli con un primo intervento che riguarderà il giardino a nord in via Mascagni. Una vera e propria partnership che si svilupperà su 4 anni con impatto su una superficie totale che va oltre l’ettaro (11.900 metri quadrati).

"Nello specifico, l’intervento in questione è denominato il rinfresco, atto a creare un’area ombreggiata e rinfrescata, con semina di un prato fiorito per valorizzare il percorso di acqua. È prevista piantumazione di nocciolo e noce per garantire un ambiente ospitale per le api e gli insetti impollinatori. Nell’ambito della ricerca di una biodiversità che permetta lo sviluppo di un equilibrio naturale. A margine di questa iniziativa a metà settimana saranno poi ritirati in vivaio anche 8 cipressi, donati dal Rotary, che saranno posizionati all’interno del parco della biblioteca comunale".

Il progetto del "Bosco in città" era stato presentato lo scorso giugno. Quattro giardini comunali saranno recuperati tra il 2023 e il 2026, grazie all’intervento dell’associazione ambientale Blue Resolution e della azienda Arbi, con la progettazione dello studio dell’architetto Stefano Mengoli. È previsto un investimento complessivo di circa 40mila euro da parte dell’associazione. Sartoni ha sottolineato come questo progetto "non si fermi alla mera sponsorizzazione degli interventi, che sarebbe già motivo di gratitudine, ma intenda dare un’impronta culturale al tema del verde in città. Evidentemente, il Comune viene ritenuto partner credibile per iniziative di questo genere e la cosa non può che fare piacere. Sono stati individuati quattro giardini pubblici per effettuare azioni mirate alla forestazione urbana, la cui manutenzione, dopo l’impianto, sarà poi direttamente gestita dall’ente". Le aree interessate sono quelle del giardino più a Nord di via Mascagni, di quello dedicato ad Annalisa Russo, dove il punteruolo rosso ha fatto scempio delle palme, lo sgambatoio cani a ridosso dell’area ex Kartos, e il giardino pubblico di via Vivaldi, che verrà attrezzato anche per attività fisico-motorie. per garantire la presenza delle api, così importanti per l’ambiente, grazie all’azienda Arbi, saranno inserite in ciascuno dei giardini recuperati delle strutture utili per attirarle e ospitarle.

Daniele Bernardini