Bocelli incanta il Tettuccio. Pubblico delle grandi occasioni. Presentato il libro sul Maestro

Andrea Bocelli ospite straordinario a Montecatini, ieri al Tettuccio, per la rassegna "Acqua in bocca ma non troppo". Sold out l’agorà dove Bocelli si è concesso a uno dei pochi talk show che ha accettato di affrontare. A fare gli onori di casa, portando anche alcuni doni, il vice sindaco Beatrice Chelli. Presente anche l’ex sindaco Luca Baroncini che lo scorso anno gli aveva consegnato l’airone d’oro. In platea, anche la moglie di Bigazzi. Lo ha intervistato Simona Peselli, direttore editoriale della rassegna. Il maestro Bocelli, tenore toscano famoso in tutto il mondo, ha presentato il libro "Andrea Bocelli - Essergli accanto" di Giorgio De Martino, scrittore al quale hanno affidato testimonianze le persone che lungo una vita e una carriera sono state vicine al maestro di Lajatico.

"La vita di ciascuno è una semina. Sorprendentemente, questo libro contiene tutto il raccolto di ciò che ho seminato nel corso della vita, dai miei anni verdi a oggi" scrive lo stesso Bocelli nella prefazione. A presentare il libro era attesa la moglie Veronica Berti Bocelli, che non ha potuto essere presente perché indisposta. Tuttavia ci tiene a ricordare che "ciò che lega me e Andrea è anche un filo infinito di parole. Andrea e io dialoghiamo molto, e quando non accade, in ragione dei nostri orari diversi, mi scrive mail stupende. Quando mi sveglio la prima cosa che faccio è controllare la posta e leggere le sue lettere. E’ buffo come, al termine di queste missive colme d’amore, di riflessioni, di bellezza, ci sia sempre una raccomandazione". Quando Veronica incontra la prima volta Andrea di lui già conosce e apprezza soltanto l’aspetto artistico. A quella festa che si svolge l’otto maggio del 2002 né Veronica né Andrea volevano andare. Come è scritto nel libro: "Lei, studentessa universitaria, era in periodo d’esami : ne aveva uno in calendario, di lì a due giorni. Ma una sua amica giornalista l’aveva pregata di accompagnarla. Pioveva a dirotto, Andrea desiderava restare a casa con i propri figli, ma il suo manager d’allora aveva insistito". Il resto è storia, ma non tutta nota. Soprattutto non sono note tutte le testimonianze raccolte nel libro di cui ieri il tenore ha parlato.

Bocelli è un ospite ormai abituale della rassegna "Acqua in bocca ma non troppo". Addirittura lo scorso anno ha ricevuto l’Airone d’oro, simbolo della città, a conferma dell’amicizia che Montecatini gli dimostra. In chiusura di evento, ha addirittura concesso un’improvvisazione musicale al pubblico in estasi. Stasera al Tettuccio alle 21 è attesa una folla di persone con personaggi e sorprese incredibili per il compleanno di Giancarlo Bigazzi. Perfino Renato Zero ha scritto su Facebook per complimentarsi con l’organizzazione della rassegna. Si preannuncia un’altra serata da ricordare.

Giovanna La Porta