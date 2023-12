Boccata d’aria per il commercio. Pinocchio 3000 investe sul Natale

Sarà una giornata ricca di avvenimenti e con tante bancarelle, quella di domenica, in programma nel centro storico di Borgo a Buggiano per iniziativa del Comitato “vivi il Borgo” , con il patrocinio e contributo dell’amministrazione e realizzata dall’associazione culturale ’Pinocchio 3000’.

Tante cose interessanti per vivacizzare la cittadina in vista delle imminenti festività natalizie e richiamare il pubblico delle grandi occasioni. Oltre all’ormai classico appuntamento con "Curiosando e riciclando", con le bancarelle addobbate a tema, l’atmosfera si respirerà anche tra i negozi e le attività commerciali che rimarranno aperti per l’intera giornata, offrendo particolari condizioni per gli acquisti. Per rendere ancora più piacevole e completa la visita al mercatino, verrà realizzata fin dal mattino, davanti al palazzo municipale, l’interessante Fiera del libro "La Coluccina", con presentazione e lettura dei libri degli autori presenti , laboratori per bambini, giochi e musica.

Per i più piccoli ci sarà un’animazione dedicata, con truccabimbi, contastorie, balloon art, fantastici giocolieri e trampolieri che diventeranno bellissime farfalle illuminate con il calar della sera. Ci saranno anche i magnifici pony di Lisa per provare l’emozione della sella e fare splendide cavalcate in sicurezza. E ovviamente non poteva mancare Babbo Natale che, accompagnato dai suoi instancabili Elfi, saluterà tutti i bambini donando loro dei dolcetti e scattando bellissime foto ricordo.

La pasticceria Giovannini offrirà musica nel corso e, per chi lo desidera, nel pomeriggio, vin brulè augurale. Per l’occasione, escluso gli orari delle funzioni religiose, sarà possibile visitare le chiese di San Pietro Apostolo e Santa Marta con i loro tesori artistici. La sosta per le auto e gratuita in tutti gli stalli. Info: 0572191 3547.