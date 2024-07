Blu Volley Quarrata e Delfino Pescia calano gli assi: ecco Saisa Fedini e Alessia Sentieri

Due arrivi importanti per Blu Volley Quarrata e Pallavolo Delfino Pescia, ovvero due squadre ambiziose, con mire di promozione nel campionato di serie C. Nella città del mobile vedremo con piacere la centrale, classe 1997, Saisa Fedini, qualche anno fa portacolori per una stagione del Volley Aglianese. Fedini, infermiera professionale un tempo in organico all’Ospedale San Jacopo di Pistoia, è reduce da un torneo di D con il Chianti Volley: torna in C promettendo esperienza e qualità al servizio di coach Davide Torracchi. Dalla Valdinievole, ha risposto prontamente Pescia grazie alla scatenata diesse Valentina Maltagliati: il Delfino potrà avvalersi anche delle prestazioni di Alessia Sentieri (nella foto), sorella di Asia, che è arrivata alla terza stagione in rossoblù. Alessia affiancherà Emily Bontà al palleggio, nel ruolo di regista. Cresciuta nelle giovanili della Folgore, ove ha conquistato un titolo regionale under 18 e partecipato con successo ad alcune competizioni nazionali, si è affermata quale giocatrice di valore. Nel 2017 ha debuttato nel campionato di serie B1 con l’Ambra Cavallini Pontedera, per poi scendere in B2 al Castelfiorentino. Una lunga militanza in C al servizio di Fucecchio, Cascina e San Miniato; l’annata scorsa, infine, è stata in forza al Montebianco Volley Pieve a Nievole. Quarrata e Pescia hanno voglia di lottare al vertice e, se possibile, fare il balzo in cadetteria: le ultime due mosse lo confermano. Gianluca Barni