’BlaBla Herons’ per gli spostamenti verso il PalaTagliate

BlaBla Car fa scuola in casa Herons. Prendendo spunto dalla celebre piattaforma web di car pooling la Fabo Herons Montecatini ha ideato ’BlaBlaHerons’, un modo per far viaggiare insieme i propri tifosi, rendere economicamente meno impattante il trasferimento da Montecatini a Lucca per seguire le partite casalinghe di Natali e compagni e incrementare così ulteriormente le presenze al PalaTagliate. È stato creato dalla società rossoblù un gruppo Whatsapp, a cui tutti i sostenitori sono stati invitati a partecipare, nel quale ognuno potrà comunicare luogo di ritrovo e orario di partenza ed eventuali posti disponibili sui propri mezzi per organizzare i trasferimenti a Lucca.

F. Pal.