Benvenuto 2025. Delirio in Valdinievole. Show e divertimento a Montecatini e Pescia

Nono solo nel capoluogo: per l’ultimo dell’anno divertimento assicurato anche in Valdinievole. A partire da Pescia, dove si sono presentati in tantissimi, la notte di San Silvestro, per divertirsi insieme aspettando l’arrivo del nuovo anno sotto la grande volta del rinnovato ex Mercato dei Fiori.

La doppia festa organizzata, trent’anni dopo l’ultima occasione, dall’amministrazione comunale, di concerto con l’associazione culturale Pinocchio 3000, è stata un successo. Fin dal pomeriggio, quando un migliaio circa di persone hanno affollato la struttura per ‘Il festino di San Silvestro’, il pomeriggio di divertimento dedicato ai bambini, con animazione pensata per i più piccoli e, alle 17, il collegamento in diretta con Tokio, dove grazie al diverso fuso orario il nuovo anno stava iniziando.

E la scelta fatta di affidarsi, per la sera, a quattro dj protagonisti delle notti delle grandi discoteche toscane del passato, Ringo del Concorde, Alessandro Del Fabbro di Boccaccio e Pianeta Rosso, Walter Demi della Casina Rossa e Maxemme del Glass Globe, affiancati dalla vocalist Cristine Love, si è rivelata vincente; apprezzate anche le performance della drag queen DaliDame.

A fare gli auguri a tutti, alle 24, il sindaco Riccardo Franchi; poi la musica è ripresa, e i numerosi presenti hanno potuto ballare e divertirsi fino a qualche minuto dopo le due, quando è stata staccata la musica e sono arrivati cornetti appena sfornati e cappuccini ben caldi. "Veramente una bella serata – commenta il sindaco – siamo sulla strada giusta".

Un successone anche la festa organizzata a Montecatini in piazza del Popolo, con il sindaco Claudio Del Rosso che si è affidato alle voci e alla musica di Radio Mitology, con i dj set di Fabio Lenzi e Barsa Mc a guidare lo spettacolo dal palco. Tantissimi in piazza, arrivati anche dalle città vicine, senza contare i molti turisti italiani e stranieri presenti in città. Una grande festa, arricchita dalle coreografie delle Go Go Girls e delle Ragazze in Vinile.

Allo scoccare della mezzanotte, affiancato dalla 17enne Miss Montecatini Jurisa Leka e dal primo cittadino, è stato Alessandro Martini a fare il countdown verso il 2025. Sempre a Montecatini, ma al teatro Verdi, applausi a scena aperta per il mattatore Paolo Ruffini, impegnato nello spettacolo "Il babysitter-Quando diventerai piccolo capirai". Con lui tre piccoli interpreti, Isabel Aversa, Leonardo Zambelli e Lorenzo Pedrazzi. Divertimento per tutti i gusti, insomma.

