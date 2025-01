Batticuore Ponte Buggianese. Vittoria di platino firmata Fantini

Ponte Buggianese 2 Pro Livorno S. 1: Rizzato, Martinelli (44’ st Sordi), Lucaccini, Palmese, Chelini (44’ st Birindelli), Prati, Asara (44’ st Aiazzi), Provinzano, Granucci, Sgherri (20’ st Sali), Gargani (20’ st Fantini). A disp. Calu, Kapidani, Sanzone, Bellandi. All. Vettori.

PRO LIVORNO SORGENTI: Bettarini, Faye, Casanova, Freschi, Lischi A, Signorini, Pratesi (26’ st Santagata), Sottile (23’ st Putrignano), Lucchesi, Maffei (37’ st Tantardini), Gjini (30’ st Bani). A disp. Strambi, Buonaccorsi, Romanacci, Di Tora, Cavalli. All. Bandinelli.

Arbitro: Fantoni di Valdarno.

Marcatori: 3’ Gjini, 40’ Martinelli, 48’ st Fantini.

Il Ponte Buggianese inizia il 2025 così come aveva terminato il 2024, ovvero con una vittoria importantissima in chiave salvezza. La squadra allenata da Vettori vince contro la Pro Livorno Sorgenti, piegata in pieno recupero da Fantini.

La cronaca. Gjini apre le danze dopo pochi minuti: un errore in fase di possesso della squadra pontigiana, porta la Pro Livorno a conquistare palla; la sfera viene subito girata al giovane attaccante labronico, che a tu per tu con Rizzato rimane freddo, e segna il gol che porta avanti gli ospiti. Nonostante il gol subito, i ragazzi allenati da Vettori attaccano a testa bassa, sfiorando prima il pari con Gargani, e segnando poi la rete dell’1-1 con Martinelli, bravo a battere di testa Bettarini, sugli sviluppi di un corner battuto dalla compagine pontigiana.

Nella ripresa la gara è bella ed avvincente, nonostante un terreno di gioco in condizioni non proprio eccezionali. Bassirou centra un palo per la Pro Livorno Sorgenti, che rischia poi di subire il colpo del ko con un tiro di Granucci. Anche Sali, entrato al posto di Sgherri, tenta di andare in rete, senza però riuscirci. Il gol che fa esplodere di gioia il Pertini arriva al 93’: Lucaccini batte col sinistro una punizione dalla sinistra, che si impenna, finendo poi dalle parti di Fantini, l’attaccante biancorosso è lesto, e trova il guizzo giusto per per segnare la rete che regala una vittoria di platino.

Simone Lo Iacono