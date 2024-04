Il caso dei bassotti scomparsi, la proprietaria: “Ditemi che fine hanno fatto”

Montecatini Terme (Pistoia), 24 aprile 2024 – “Avevo affidato i miei bassotti Achille e Ginevra a una persona che credevo fidata. Invece sono spariti all’improvviso, come se fossero stati inghiottiti nel nulla. La mia famiglia sta vivendo giorni di angoscia. Non ci arrenderemo finché non verrà fuori la verità". Non nasconde la sofferenza a migliaia di chilometri di distanza Isabel Scalabrino, che da molti anni vive all’estero con il marito e la figlia. Quei due cani erano come due figli per lei e, adesso, non sa quale sia stata la loro sorte.

Tutto è iniziato alcune settimane fa, quando, in occasione di un trasloco, la donna ha deciso di affidare i due animali, un maschio e una femmina, a una persona che si occupa di cani, provvedendo al loro alloggio e al cibo, quando i proprietari non possono prendersene cura per un certo periodo. La persona che avrebbe dovuto accudire i due animali è un’esperta del settore dell’hospitality, tant’è che per questo lavoro è in stretto contatto anche con il canile Hermada. I due cani scomparsi erano già stati accuditi da lei. "Ho deciso di lasciarli a Montecatini – spiega Isabel – perché stavamo facendo un trasloco all’estero e li avrei sottoposti a uno stress eccessivo. Mi sono state inviate le loro immagini diverse volte, ma non sono riuscita a vederli per videochiamata e questo mi avrebbe dovuto mettere sull’attenti".

Secondo la ricostruzione di Isabel "i due cani sono scomparsi mentre stavano per andare a fare una sgambata al centro Training di Pistoia. A un certo punto – prosegue la donna – sono stata chiamata dalla persona a cui erano stati affidati che mi ha comunicato che i miei animali erano spariti. A tarda sera i cani non si trovavano ancora e hanno dovuto interrompere le ricerche. Solo dopo diverso tempo, la persona che avrebbe dovuto seguirli mi ha raccontato di essere arrivata a Pistoia in macchina, con i cani lasciati in un trasportino di metallo che a mala pena li conteneva".

Il racconto di Isabel prosegue così: "Dopo aver parcheggiato e aperto la portiera posteriore dove si trovavano gli animali, la donna si è allontanata dal veicolo. Ha sentito un gran botto ed è tornata indietro. Il trasportino era aperto a terra e gli animali non c’erano più. Sostiene di averli cercati e chiamati, ma di non essere riuscita a trovarli. Achille ha un carattere un po’ particolare, invece Ginevra se fosse stata chiamata, sarebbe tornata sicuramente".

La figlia di Isabel, non appena venuta a conoscenza della notizia, è corsa subito sul posto dall’estero, mentre i genitori hanno contattato un esperto per effettuare una serie di ricerche con i droni termici. Le sue ricerche però non hanno portato a riscontrare che, in quella zona, ci fossero stati i cani di Isabel. "Gli amici di mio marito – prosegue Isabel – hanno fatto una serie in tutta la zona interessata, ma non c’è stato verso di trovare alcuna traccia dei nostri adorato bassotti. A questo punto voglio solo conoscere la verità: un animale che vive con te tanti anni è una parte della famiglia, non è solo un cane. Vogliamo delle risposte, perché siamo certi solo che i fatti non sono andati come ci hanno raccontato".