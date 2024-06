Baroncini e il ballottaggio. Via al dialogo con Lapenna

Il centrodestra cerca un modo per stringere un’alleanza con Alberto Lapenna e rinforzare la posizione di Luca Baroncini in vista del ballottaggio. I voti che ha raccolto con la lista ’Montecatini al Centro’, che solo per cinque preferenze non entra in consiglio comunale, sono senza dubbio preziosi in una situazione così complessa. A Lapenna potrebbe essere offerto il ruolo di assessore al turismo e allo spettacolo, settori su cui non ha mancato di fare osservazioni sull’amministrazione uscente, se dovesse appoggiare Baroncini. Un’ipotesi, questa, ancora priva di ufficialità e su cui le parti in causa devo confrontarsi e trovare un accordo. È invece certo che lunedì prossimo, Lapenna ha convocato una riunione con i suoi sostenitori per fare il punto della situazione. Alle 19.30, al ristorante Grotta Maona, è prevista una cena, dove il gruppo deciderà con chi schierarsi in vista del ballottaggio.

Intanto, Forza Italia "guarda con grande interesse i risultati delle liste civiche di area moderata, e in particolare a Montecatini non può non evidenziare il successo di Edoardo Fanucci e delle liste che lo hanno appoggiato". Anna Bruna Geri, segretario provinciale, e Riccardo Sensi, vice con delega alla Valdinievole, sottolineano che la forza politica "è una movimento attrattivo che tende ad unire soprattutto le esperienze che da un punto di vista di ideali e di programmi amministrativi sono vicine ai suoi valori e ai suoi progetti. Per questo motivo, intende aprire un dialogo programmatico con tutti quei soggetti che sono disponibili ad ampliare i confini dei partiti, nell’esclusivo interesse delle comunità amministrate che hanno bisogno di unità, di coraggio nell’adottare scelte anche difficili e non di sterili polemiche".

Secondo Forza Italia, "occorre ragionare di praticabili progetti da attuare per rilanciare città che sono da tempo in difficoltà ed esplorare possibili accordi di natura programmatica che non possono essere stabilite per logiche meramente spartitorie. Forza Italia di Pistoia, ribadendo il leale sostegno ai sindaci uscenti Baroncini e Benesperi e la convinta adesione al centro destra, sottolinea anche come i territori in cui si va al ballottaggio possano diventare un laboratorio politico per guardare al domani".

Daniele Bernardini