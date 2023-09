Bambina cade da un’impalcatura: volo di tre metri e grande paura. Ricoverata d’urgenza al Meyer

Pieve a Nievole (Pistoia), 19 settembre 2023 – Un volo di tre metri dall’impalcatura per un corpicino di soli cinque anni. Non si può certo dire che sia rimasta miracolosamente illesa, ma all’arrivo dei soccorritori la bambina era cosciente e piangeva.

È successo nel tardo pomeriggio di ieri a Pieve a Nievole, dove la caduta della piccola ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti erano circa le 18 quando sono stati allertati i soccorsi per un incidente domestico. Protagonista della sfortunata avventura una bambina di cinque anni, la cui famiglia di origine straniera vive in Italia da oltre 20 anni, che abita con la mamma e il fratello nel paese valdinievolino.

Secondo una prima – sommaria e ancora da accertare – ricostruzione dei fatti la bambina si sarebbe arrampicata a una scala che era stata appoggiata a un’impalcatura allestita per dei lavori di manutenzione a una delle villette della zona. Per cause ancora da accertare la piccola sarebbe caduta da uno dei piani superiori, facendo un volo per terra da un’altezza di circa tre metri. Immediatamente sono giunti sul posto i soccorritori dell’associazione Misericordia di Pieve a Nievole insieme all’automedica, mentre i carabinieri sono giunti poi sul posto per ricostruire l’accaduto.

Quando i sanitari hanno preso in carico la bambina l’hanno trovata con diversi traumi ma fortunatamente reattiva e vigile. La piccola, stando alle testimonianze dirette, piangeva e si dimenava per il dolore, ma è stata stabilizzata dai soccorritori che hanno allertato l’elisoccorso Pegaso, per trasportare d’urgenza la piccola all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Alla bambina sono stati riscontrati un occhio gonfio e perdita di sangue dal naso ma solo gli accertamenti medici potranno stabilire quale sia la gravità o meno delle lesioni riportate.