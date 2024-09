Baby gang in azione, pugni e calci per il marsupio. “Non avevano più di sedici anni”

Montecatini Terme, 30 settembre 2024 – “All’uscita da un ristorante, nella zona di via Don Minzoni, ho subito un tentativo di rapina da parte di due stranieri, che non dovevano avere più di 16 anni. Dopo avermi colpito un faccio, uno di loro ha iniziato a prendermi a calci, mentre l’altro ha provato a sfilarmi il marsupio”. È questa la testimonianza di una persona, apparsa ieri sui social network, che ha destato profonda preoccupazione in città. “Per fortuna – prosegue l’uomo – ero con un amico, che si è lanciato subito in mio soccorso. Siamo un po’ ammaccati, ma stiamo bene. Tutto questo è avvenuto a poche centinaia di metri da piazza del Popolo. Sabato sera sembrava di essere proprio nel Bronx, a Montecatini”.

La vittima ricorda come si è svolta la serata. “Insieme al mio amico – racconta – siamo andati a cena in un ristorante delle vicinanze, dove siamo clienti abituali. Abbiamo trascorso una serata tranquilla, fino a quando due gruppi di ragazzini stranieri, formati da 10-15 persone ciascuno, non hanno iniziato a fronteggiarsi. Eravamo nel gazebo e siamo corsi all’interno del locale, dove si era rifugiata anche una famiglia con un bambino piccolo, terrorizzata da quanto era avvenuto. Abbiamo chiamato i carabinieri, ma la violenta lite è arrivata prima che arrivassero i militari”. Sembrava che la vicenda fosse terminata lì.

“Dopo aver pagato il conto – prosegue l’uomo – sono uscito fuori a fumare una sigaretta. All’improvviso un giovane mi ha urtato alle spalle e gli ho chiesto cosa volesse. Lui mi ha insultato e, dopo avergli risposto, mi sono girato, prnsando che fosse finita lì. Invece, lui mi si è avventato addosso con un pugno e mi ha preso a calci, mentre il suo amico ha tentato di strapparmi il marsupio. Per fortuna, la persona che era venuta a cena con me è corsa a darmi man forte e sono fuggiti via”.I due aggrediti sono stati soccorsi dai dipendenti del ristorante e da alcuni passanti, mentre sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri, che ha avviato gli accertamenti sui fatti. “Un residente della zona – sottolinea la vittima – è costretto a girare con un pitt bull la sera, se vuole fare una passeggiata. Sostiene che questi ragazzi siano magrebini, tutti minorenni, ospiti di una casa famiglia della Valdinievole e stiano creando problemi nella zona dall’inizio dell’estate. Un dipendente di un pubblico esercizio, secondo lui, circa un mese fa, sarebbe stato rapinato e aggredito per appena venti euro. I carabinieri hanno effettuato una rapida ricerca di chi ha tentato di portarmi via il marsupio, ma si erano già dileguati”.