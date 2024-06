Ruba auto e sfonda vetrina di compro oro, va in carcere

Buggiano (Pistoia), 26 giugno 2024 - Ha rubato due auto, in due episodi distinti, e con una di queste ha sfondato la vetrina di un compro oro per rubare i gioielli esposti. Così i carabinieri di Buggiano (Pistoia) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 22enne. Secondo gli inquirenti, infatti, nell'ottobre 2023 il giovane avrebbe prima rubato un'auto lasciata con le chiavi nel cruscotto dal proprietario - sceso per andare in farmacia - per poi utilizzarla come 'ariete' per compiere un furto con spaccata a un 'compro oro' di Massa e Cozzile. Nei mesi successivi dal primo episodio, nel marzo scorso, l'indagato avrebbe inscenato a Buggiano uno stato di urgente necessità tanto da chiedere aiuto e introdursi con questo stratagemma in casa di un abitante al quale ha sottratto le chiavi dell'auto parcheggiata davanti al cancello dell'abitazione. Il 22enne avrebbe così rubato il veicolo e poi lo ha abbandonato dopo due giorni. I carabinieri hanno ricostruito anche questo fatto per gli atti con cui è stata emanata l'ordinanza di custodia.