Montecatini Terme, 24 ottobre 2024 – Incidente stradale nella serata di oggi, 24 ottobre, lungo l’A11 all’altezza Montecatini Terme in direzione mare. Una donna al volante, per cause da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltata sulla sede stradale all’altezza del km 44.

La conducente sola in auto è riuscita ad uscire da sola dell'abitacolo. Sul posto oltre alla squadra dei vigili del fuoco anche il il 118 con ambulanza del soccorso pubblico di Montecatini e Polizia stradale.