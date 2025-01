Attività fisica per anziani. Martedì il primo corso

Prende il via martedì 14 gennaio l’A.F.A. (Attività Fisica Adattata) organizzata della Misericordia di Uzzano con la direzione del personale della Società della Salute. Il progetto è voluto dalla Regione Toscana e dalla SdS per evitare che chi lascia il lavoro anziché starsene seduto in poltrona, continui con attività fisiche e socializzi. Le sessioni si terranno nei giorni di martedì e giovedì dalle 10,30 alle 11,30. L’iniziativa è stata presentata nei locali della confraternita dal sindaco Dino Cordio insieme al governatore dell’ associazione Luca Pucci e alle fisioterapiste Cristiana, Giuliana e Mariangela che gestiranno e seguiranno il corso. Per accedere gli interessati possono contattare i numeri 0572-460901/2 dal lunedì al venerdì negli orari che vanno dalle 8 alle 12. "Stanno crescendo i servizi alla comunità – ha detto Cordio – dopo due anni è tornato il medico di base ad Uzzano, ed è notizia recente che sempre a Uzzano e sempre alla Misericordia è attiva anche una pediatra, quello che mancava sul territorio era l’ A.F.A. e grazie all’ impegno dell’ associazione è possibile soddisfare le esigenze dei nostri concittadini".

Stefano Incerpi