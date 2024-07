Atletica Pistoia Master. Titolo per Irene Pregazzi

Risultati soddisfacenti per l’atletica pistoiese master. Campionati Italiani Individuali e di Società da applausi, infatti, per l’Atletica Pistoia. La società del presidente Remo Marchioni ha raccolto allori e soddisfazioni sia nella kermesse capitolina, la prima, sia in quella tenutasi a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, la seconda. Agli Italiani Individuali la parte del leone l’ha fatta proprio Marchioni, classe 1935, che ha conquistato 2 ori e 2 titoli tricolori nei 200 e 400 metri SM85, chiusi rispettivamente con i tempi di 46“49 e 1’56“88; per lui anche una medaglia d’argento nei 100 metri, in 20“53. L’allenatrice nonché atleta di valore Maura Vignali ha portato a casa un primo gradino del podio con tanto di titolo di campione d’Italia nel lancio del martello SF70 con la misura di 25,25 metri. Primo posto e titolo per Gioia Ferrari nel salto con l’asta SF50 con 3,10 metri. Due argenti per Rossano Viti nel lancio del disco SM40 (36,64 metri) e nel lancio del martello (30,04 metri). Bronzi per Antonio Baroncelli nel salto in lungo SM70 (4,02 metri) e Maria Quinonez Montano nei 400m SF45 (1’06“57). Brillanti piazzamenti per Alessandro Iacomino, reduce da un brutto infortunio, negli 800m SM45 (quarto in 2’09"15) e nei 1500m (identica posizione con il tempo di 4’17“42) e Antonio Pais nei 400m SM65 (undicesimo in 1’17“43).

In Veneto, agli Italiani di Società ha preso parte la squadra femminile, non essendo qualificatasi per un’inezia quella maschile: le nostre atlete hanno concluso al 15° posto su 23 formazioni partecipanti. Da segnalare l’oro di Irene Pregazzi nel salto in alto SF50 (e il primo posto di categoria), la quarta piazza di Gioia Ferrari nei 200m ostacoli (e la quarta posizione di categoria) e la medaglia di legno (alias quarto posto) di Maura Vignali nel lancio del martello SF70. "Il bilancio dei due Campionati nazionali è stato più che lusinghiero – esultano i responsabili del sodalizio pistoiese –. Abbiamo tenuto alto il nome di Pistoia a livello tricolore. Plauso speciale agli addetti del reparto ‘organizzazione delle trasferte’: sono stati esemplari".

Gianluca Barni