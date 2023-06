Associazione Carabinieri a Pisa in visita al 4° Nucleo Elicotteri "Attività preziosa per la Toscana"

Visita guidata al 4° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa San Giusto da parte della sezione Carabinieri in congedo di Montecatini Terme, accompagnati dal socio, maresciallo Franco Germani, già in servizio in quel Nucleo come specialista Emb di elicottero.Circa 20 soci, comprenso il gruppo volontari, con la presenza del presidente Agostino Giuliani e del vicepresidente Giuseppe Fiorello sono stati accolti dal comandante del Nucleo Elicotteri Carabinieri, tenente colonnello Francesco Bilancioni; hanno visitato il reparto all’interno nell’aeroporto militare 46^ Brigata Aerea di Pisa.

Durante l’incontro i soci hanno visitato l’hangar dove sono custoditi gli elicotteri AB 412 e AW139, in dotazione al 4 Nec. Il nucleo, oltre a lavorare a supporto dei Gis, svolge attività di supporto alla Legione Carabinieri Toscana ordinativamente dal Comando Raggruppamento Aeromobile Carabinieri di Pratica di Mare. Gli uomini e i mezzi vengono impiegati nelle attività di Raggruppamento operativo speciale), 2 Brigata Mobile Carabinieri, paracadutisti, cinofili, sommozzatori, attività operative ecologiche già svolte dalla guardia forestale, Noe, Nas, offrendo anche aiuto alle popolazioni colpite da calamità in tutte le provincie toscane ed oltre. Hanno assistito alla proiezione durante il briefing condotto dal comandante del Nucleo.

Al termine della visita il presidente Giuliani ha ringraziato Bilancioni e i suoi collaborati, offrendo un elaborato grafico su tela con dedica: "Vi ringraziamo di cuore per la vostra squisita ospitalità, La visita al Nucleo ha suscitato il vostro vivo interesse per come siete organizzati e per il prezioso lavoro svolto a favore della comunità nazionale. In ricordo della visita al vostro reparto, noi soci della Anc in congedo di Montecatini Terme offriamo in dono un elaborato grafico su tela, ritraente la nostra città termale". L’autore Franco Germani ha rappresentato nell’opera la città di Montecatini Terme con il suo stabilimento termale, la fontana raffigurante l’airone simbolo della città, i carabinieri a cavallo nel parco e i Carabinieri in congedo in divisa sociale a sfilare per testimoniare la presenza sul territorio e l’attaccamento alla patria.