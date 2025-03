Arriva il mercato del Forte. L’alta qualità in due date

Gli ambulanti di Forte dei Marmi sbarcano a Montecatini, in corso Roma, piazza XX Settembre e piazza del Popolo, con due appuntamenti dedicati all’alta qualità il 12 aprile e il 7 settembre. La giunta comunale ha da poco approvato la delibera che attiva le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione. L’appuntamento, capace di attirare tra i 12mila e i 20mila visitatori nelle realtà dove si svolge, con punte di 90mila, con ricadute importanti per le attività commerciali e i pubblici esercizi del posto, è stato ribattezzato il mercato di qualità più famoso d’Italia. Il consorzio delle attività che promuove la manifestazione rivendica con orgoglio di essere formato da attività ambulanti. "Nessuno storca il naso di fronte alla parola mercato – si legge sul sito Internet – Forte dei Marmi è una destinazione turistica di élite a livello mondiale e il suo mercato ora è frequentato dai magnati russi ed arabi (e dal jet set nazionale ed internazionale), come in passato era storicamente frequentato dall’alta nobiltà milanese e toscana, senza dimenticare le mogli di importanti imprenditori che qui si ritrovano per comprare lenzuola e asciugamani, ceramiche per la casa al mare e per quella di città, ma anche pelletteria e caldi e morbidi golfini in pregiato cashmere. il Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi rappresenta il marchio, unico, originale e registrato, sinonimo di genuinità e qualità, che si accompagna all’esuberante simpatia degli operatori ed al calore umano dei tanti visitatori"

Il consorzio ricorda che "sui grandi banchi di vendita è possibile, tra l’altro, trovare il meglio dell’artigianato toscano ed italiano di qualità: pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, abbigliamento griffato e di stock, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e tutta la splendida produzione di tessuti di arte fiorentina".

Andrea Ceccarelli, presidente del consorzio spiega che "questo è il vero significato dell’evento mercato: un ritorno alla tradizione culturale più ancora che strettamente commerciale. Il nostro marchio è ormai diventato sinonimo di shopping esclusivo ma sempre conveniente per l’altissima qualità".

Daniele Bernardini