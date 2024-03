Arizzi lavora dietro le quinte: "Ma nessuna candidatura". Botta e risposta con il M5S

Confermato in cabina di regia, o comunque a lavorare dietro le quinte della campagna elettorale per Edoardo Fanucci, l’avvocato Franco Arizzi. "Sulla cronaca di Montecatini – scrive – è apparso domenica un titolo dal quale si potrebbe desumere che abbia intenzione di candidarmi nelle prossime elezioni amministrative e mi affretto quindi a smentire questa eventualità. Per le amministrative avevo a suo tempo prefigurato e auspicato una coalizione progressista stretta intorno a un candidato o a una candidata che ne rappresentasse sicura e riconosciuta espressione. Così non è stato. Perciò quando Fanucci si è mostrato interessato a conoscere le mie opinioni sulle prospettive urbanistiche e termali della città ho volentieri avviato un’interlocuzione poi culminata in un condiviso indirizzo programmatico, con l’apporto di Massimo Brancoli e Fanucci vi ha fatto corretto riferimento in occasioni pubbliche anche contando sul mio futuro sostegno tecnico. Ho fatto quello che qualcuno mi aveva invitato a fare con un asintattico comunicato: non occuparmi della politica locale e limitarmi alle mie sole capacità professionali. Un po’ come quel cartello affisso nei locali pubblici durante il ventennio fascista ’Qui si lavora e non si fa politica’".

Intanto Simone Magnani (M5S) scrive: "L’accostamento al ventennio fascista in riferimento ad un mio comunicato, che non aveva alcuna intenzione bellicosa, ma spiegava il metodo di scelta del candidato sindaco che avevamo adottato, non è solo uno scivolone di stile dell’avvocato Arizzi, ma costituisce anche la conferma della bontà della nostra scelta". Magnani sostiene che "la qualità di un progetto la si valuta anche da chi ti si pone davanti come ostacolo. Se il nostro tentativo di cambiare la città cambiandone la classe politica, ha costretto tutti i nomi arcinoti della politica montecatinese a scendere in campo creando mostruosi accostamenti, allora noi siamo nel posto giusto"".

Il Movimento 5 Stelle prende atto di quanto dichiarato a più riprese da Arizzi: "Vorremmo chiedergli come possa spacciare per rappresentativo un progetto di ’comitato’ in cui siedono un valletto renziano, con tre campagne da parlamentare alle spalle, costantemente alla ricerca di una ’posizione’, un ex sindaco di Alleanza Nazionale ed un suo ex assessore. Ad appoggiare il candidato Fanucci, abbiamo un ex sindaco, Ettore Severi, che con due atti amministrativi sulle Terme ha mandato all’asta fallimentare la città. A fianco a lui l’ ex-assessore Bonvicini, ricordato per il fallimento del campo pratica da golf e pochi altri grandi successi. Ora si aggiunge Franco Arizzi, da decenni consulente incaricato delle Terme".