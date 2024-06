Arena: "Non faremo alleanze". Nuovo impegno in un’associazione

Franco Arena non farà nessun appello ai suoi elettori per far scegliere uno dei due candidati a sindaco giunti al ballottaggio, mentre le persone che si sono impegnate con lui sono pronti a proseguire l’avventura iniziata con le elezioni in una associazione socio-culturale. Il nome continuerà a essere ’Montecatini , una storia nuova’. "La scelta principale per il nuovo sindaco di Montecatini non è stata rivolta a me – ha detto Arena, ieri mattina, durante una conferenza stampa organizzata all’Hotel Adua –. Non sono stato individuato dalla cittadinanza come uomo guida del Comune di Montecatini e in totale coerenza e obiettività per la fiducia ricevuta dagli elettori (323 voti ndr) che mi hanno votato, ho preso la decisione di non fare alleanze o apparentamenti con partiti politici, liste o gruppi candidati al ballottaggio". Arena intende confermare la propria serietà e onestà intellettuale. I componenti della lista e altri amici che hanno seguito Arena in questo progetto continueranno a svolgere compiti di utilità sociale, culturale e politica attraverso l’associazione culturale ’Montecatini, una storia nuova.

Da. B.