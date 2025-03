Applausi per ’Prima della fine’ di Rossi nella finalissima dei Nastri d’argento doc

La tragedia di Cutro, con il naufragio dei migranti in ‘Cutro, Calabria, Italia’ di Mimmo Calopresti, ‘Il cassetto segreto’ di Costanza Quatriglio e ancora la straordinaria, gloriosa avventura dello sci nazionale negli Anni 70 ne ‘La valanga azzurra’ di Giovanni Veronesi, sono i tre titoli vincitori dei Nastri d’Argento Doc 2025, consegnati al cinema Barberini a Roma dal Sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici italiani. Applausi però anche al film documentario del collodese Samuele Rossi ‘Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer’, prodotto per Echivisivi, Salice Production e Sky Documentaries, selezionato nella cinquina finalista nella sezione ‘Cinema del Reale’. Il film è un racconto con solo materiali d’archivio che ricostruisce gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer.

Rossi è già noto a critica e pubblico per il ritratto della resistenza de ‘La memoria degli ultimi’, le biografie di Indro Montanelli, Margherita Hack e Carmelo Bene, il film su Dino Meneghin che pochi mesi fa è stato proiettato anche al Teatro Pacini. Il documentario rappresenta un’evoluzione linguistica nel percorso del regista, per restituire la memoria collettiva di un evento attraverso uno storytelling costruito con il solo utilizzo di materiale d’archivio proveniente da archivi nazionali e internazionali lungamente scandagliati: una ricerca durata 3 anni, per creare un’opera capace di ricostruire con profondità e una prospettiva nuova un momenti che cambiò per sempre la storia del nostro paese. Il film propone un’accurata ricostruzione narrativa e visiva di quei 7 giorni che sconvolsero l’Italia.