Appello dalla banda paesana: "Servono nuovi musicisti"

L’associazione corpo musicale Gialdino Gialdini ha deciso di organizzare, nella propria nel Teatro Pacini, una serie di corsi musicali, aprendosi a nuovi strumenti musicali. L’ensemble presieduto da Roberto Rossi, quindi, ha deciso di allargarsi, inserendo in organico strumenti come batteria, fisarmonica e chitarre. La necessità è quella di ampliare il numero dei musicisti che compongono il corpo musicale pesciatino, a oggi fermo a una quindicina di strumentisti. Pochi, tanto che la banda, per svolgere i numerosi servizi che spesso è chiamata a effettuare, è costretta ad appoggiarsi al corpo musicale di Altopascio. Nei nuovi corsi, tenuti da preparatissimi maestri provenienti da tutta la Valdnievole, e non solo, sarà possibile imparare a suonare pianoforte, fisarmonica, clarinetto, sassofono, tromba, batteria, chitarra classica ed elettrica, flauto traverso, oboe, corno, trombone e percussioni. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il 3395698255 e il 3384823320.