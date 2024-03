Antonini e Regoli fanno volare Quarrata

Non si ferma più il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che sbanca 93-89 il PalaDonBosco, casa del College Basketball Borgomanero, nella prima giornata di ritorno, infrasettimanale, del Play-In Silver del campionato di serie B interregionale. Quarrata si impone 93-89, centrando così il terzo successo consecutivo nella seconda fase del torneo. Niente da fare, invece, per l’Endiasfalti Agliana e la Gioielleria Mancini Monsummano in serie C. Riposava, da calendario, la Valentina’s Camicette Bottegone.

Tra i quarratini, allenati da Alberto Tonfoni, decisive le prestazioni di Antonini, autore di 25 punti e dei liberi che sigillano la vittoria, Regoli, che va in doppia doppia con 15 punti e 20 rimbalzi, e Tiberti. Per Falaschi e compagni si tratta di un’affermazione-chiave in ottica qualificazione ai playoff: la squadra è in testa al raggruppamento Nord-Ovest con 16 punti. Tabellino: Marini 2, Mustiatsa 6, Balducci 4, Molteni 10, Regoli 15, Antonini 25, Tiberti 23, Frati, Falaschi 8, Calugi. Non riesce l’impresa ad Agliana, che sul durissimo campo del Costone Siena cede 72-60. "È stata una partita dura e lo sapevamo. Siamo soddisfatti di aver tenuto testa a Costone per tre quarti e mezzo di gara, ma non siamo soddisfatti di come abbiamo gestito alcune situazioni. Certe volte abbiamo peccato di inesperienza; dovremo essere bravi a capire i vari errori", il commento di coach Giulio Gambassi. Tabellino: Zita 4, Bacci 3, Andrei 4, Nesi 3, Bibaj, Nieri 4, Rossi 20, Mucci 18, Bonistalli 4. Agliana quinta con 10 punti nella classifica della poule promozione.

Un Monsummano tenace e combattivo, con il rientrante Meacci ma senza Manetti, Santi infortunato e Tommei squalificato, alza bandiera bianca a Fucecchio: 68-64. Tabellino: Danesi 8, Formato ne, Cantrè 10, Meacci 6, Calderaro 4, Vettori 6, Lepori 11, Giusti 6, Boccardo ne, Cellerini 13. Monsummano scivola all’ultimo posto solitario della poule salvezza a 4.

Gianluca Barni