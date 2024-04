Antipasto dei playoff. Quarrata ospita Derthona

D’Artagnan e i tre moschettieri, ovvero il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata e l’Endiasfalti Agliana, la Valentina’s Camicette Bottegone e la Gioielleria Mancini Monsummano: ci attende una domenica caldissima, a dispetto delle bizze del tempo. Nella quarta e ultima giornata di ritorno dei playin Silver del campionato di Serie B interregionale, domani Quarrata, già qualificato ai playoff ove dovrebbe incrociare Empoli, battuto due volte su due in stagione, ospiterà Derthona, dalle 18 al PalaMelo della città del mobile. Tutti gli atleti sono a disposizione di coach Alberto Tonfoni.

Nel torneo di Serie C, invece, iniziano i playoff e i playout. Sempre domenica 21, Agliana giocherà la prima dei playoff a Siena, sponda-Costone. "Prende avvio la parte più bella e stimolante della stagione, tra l’altro contro la squadra più forte di tutti. Sarà difficile, ma se pensiamo a che cosa abbiamo fatto da novembre a oggi, a quanto siamo cresciuti, beh, ce la giocheremo. Dovremo approcciare bene, consapevoli dei nostri mezzi, dei nostri punti forza. Ci siamo, ci dobbiamo provare sino al suono della sirena", le parole del tecnico Giulio Gambassi.

A pochi giorni dall’ouverture dei playout, il giudice sportivo ha comminato una penalizzazione di 3 punti per ritardato pagamento della rata FIP a Bottegone e Cus Pisa. Per effetto di tale decisione, Monsummano è salito al quarto posto della classifica del girone: andrà ad affrontare la Synergy Basket Valdarno. Gara 1 sarà giocata domenica 21, dalle 21 al palazzetto dello sport di Ponte Buggianese. Cambio di rivale anche per Bottegone, finito sesto. I gialloneri saranno di scena domenica appunto, dalle 18 sul campo neutro di Ponte Buggianese, per sfidare la Bama Altopascio. "La penalizzazione deriva da un disguido tecnico che ha portato a effettuare il pagamento della quinta rata federale, di importo irrisorio, in leggero ritardo", la spiegazione di casa-Bottegone.

Si gioca questa sera, dalle 20.30 al Pala Cosmelli di Livorno, anche gara 1 della finale dei playoff del campionato femminile di Serie B, tra il Jolly Livorno e la Nico Basket Ponte Buggianese. Giulia Parodi carica così la squadra: "Il loro campo si è dimostrato il più difficile da espugnare durante il campionato, ma questo non ci intimorisce perché ci arriveremo con la giusta consapevolezza e grinta. Sono i miei primi playoff e non vedo l’ora di viverli fino in fondo, forza Nico". Le fa eco Asia Modini. "Ci aspetta la prima gara di una lunga serie contro una squadra tosta presenza. Dobbiamo essere brave a rimanere unite e concentrate tutte insieme per 40 minuti".

Gianluca Barni