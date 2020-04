Montecatini, 25 aprile 2020 - Animali dei circhi che hanno fame ma i cui padroni devono fronteggiare l'emergenza coronavirus, con problemi economici non da poco. Allarme in tutta Italia per centinaia di tigri, leoni, ippopotami, elefanti, cavalli e cammelli rimasti senza sostentamento per il blocco forzato degli spostamenti e degli spettacoli dei circhi.

La Coldiretti si è mobilitata in tutta la Penisola e sta portando razioni alimentari di soccorso dal latte alla verdura, dalla carne alla frutta ma anche fieno e paglia. A Montecatini Terme (Pistoia) Coldiretti ha deciso di dare un aiuto concreto agli animali dell'Imperial Royal Circus, che attualmente si trovano fermi nella città termale.

«Giraffe, cammelli, zebre e cavalli, leoni hanno ricevuto fieno, mangimi, scarti di frutta e verdura - ha spiegato Michela Nieri, responsabile Donna Impresa di Coldiretti Pistoia, tra le imprenditrici che hanno contribuito alla donazione - abbiamo coinvolto gli imprenditori della nostra rete e oggi abbiamo dato un pò di sollievo agli animali e alle famiglie che vivono dell'attività circense».

«In tutta Italia sono almeno 70 le realtà attive che portano avanti una tradizione antica di secoli con la gestione di quasi 2mila animali che vanno accuditi tutti i giorni. La situazione del mondo dello spettacolo viaggiante non più florida da anni - spiega Coldiretti Pistoia - è diventata drammatica con l'emergenza coronavirus a causa dell'impossibilità a lavorare, con la perdita di ogni tipo di introiti, ma con la necessità di continuare a sostenere gran parte delle ordinarie spese di gestione, comprese quelle per gli animali che solo per il mangiare costano oltre 2,7 milioni di euro all'anno».