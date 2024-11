Ancora pini da abbattere. Allo studio un piano-traffico

MONTECATINI TERME

Sono state portate avanti, nei giorni scorsi, varie attività al fine di migliorare la sicurezza e il decoro urbano. Lo precisa l’amministrazione comunale. Si va dall’abbattimento dei pini in viale Bustichini (che sarà completato l’11 novembre), alla riparazione dei marciapiedi , in viale Marconi e in viale Adua, e delle strade, in via dello Zizzolo e in via Bellini. Gli interventi hanno riguardato anche lo sfalcio di aree verdi, il parco della Rimembranza, e il rifacimento della segnaletica orizzontale, in via Tripoli, gli interventi ne cimiteri comunali con la cancellazione di scritte su muri, gli sfalci e le potature, e la riparazione di buche, e la rimozione di elementi di arredo urbano ormai obsoleti, come il totem del Centro Commerciale Naturale in corso Matteotti. Il Comune ha provveduto alla rimessa in servizio dei bagni a uso degli ambulanti per il mercato settimanale, allo stadio comunale, e alla messa in sicurezza dell’accesso alle scuole Don Facibeni, con la pulizia scale da via Maratona.

L’intervento sui pini, deciso per ragioni di sicurezza, dall’11 novembre proseguirà in viale Marconi nel tratto tra Bar Rivera e il Giardino ‘Anna Lisa Russo’. La programmazione si è resa necessaria, ha precisato sempre l’amministrazione comunale, sia per la concomitanza del cantiere (in via Marconi) dedicato al rifacimento marciapiedi, sia per la necessità di poter usufruire al meglio del parcheggio P2 di via Marconi nel periodo festivo a cavallo tra ottobre e novembre; infatti in accordo con le associazioni degli albergatori, quest’ultima condizione si necessaria per agevolare l’accessibilità alle strutture ricettive della zona centrale.

Inoltre, considerando che il lavoro in via Marconi comporterà disagi per la circolazione, soprattutto negli orari di ingresso e uscita delle scuole, è allo studio un piano del traffico che renda comunque fruibile la viabilità nel miglior modo possibile.