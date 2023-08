"Amnesia", il sogno diventa un film Pellicola di giovani girata nella zona

Un giovane, con un lavoro normale e un’esistenza che non lo soddisfa, vuole cambiare vita, ma deve fare i conti con un problema: non ricorda i sogni. È in estrema sintesi la trama del film "Amnesia. È tempo di dimenticare", adesso in fase di post-produzione, che è stato girato a Monsummano Terme e in luoghi limitrofi, cioè Larciano, Pieve a Nievole e Serravalle Pistoiese. Amnesia è un noir-thriller, il suo regista è Dario Boldrini, mentre l’attore protagonista è interpretato da Emanuele Apa, affiancato dall’attrice non protagonista Alessia Pacini, nel ruolo della Red Lady, oltre alla presenza di altre comparse. Tutti e tre giovani e autodidatti con in comune la passione per il cinema, che li ha spinti a portare avanti un progetto, che sembra una vera e propria impresa. "L’idea di realizzare il film -spiega il regista Dario Boldrini, 27 anni, nella vita programmatore informatico- è nata già nel lontano 2012. Poi nel 2020 assieme ad Alessia Pacini ci siamo cimentati nella produzione di un cortometraggio, da cui sono ripartito per dare vita ad Amnesia, le cui scene sono state girate rigorosamente di notte da dicembre 2021 con l’attore protagonista Emanuele Apa. È stato un percorso lungo con le riprese che si sono concluse a novembre 2022, durante il quale abbiamo collaborato con varie professionalità, tra cui Luca Ferrante (attore e direttore artistico del teatro Yves Montand, ndr), che si è reso disponibile per il doppiaggio. Adesso rimane, però, da ultimare l’ultima fase: il color e il sonoro del film in post-produzione". "Il nostro intento -aggiunge Emanuele Apa, 23 anni, laureando in Architettura all’Università degli Studi di Firenze- era quello di fare un film a Monsummano Terme, per questo abbiamo prodotto un breve filmato, che abbiamo presentato ad aprile 2022 all’amministrazione comunale monsummanese, la quale ha da subito appoggiato la nostra iniziativa con la concessione del patrocinio. Al momento non c’è ancora una data precisa di uscita del film, ma assicura il regista: "Abbiamo già raggiunto un accordo con il cinema teatro Imperiale di Montecatini Terme per vedere prossimamente in anteprima e sul grande schermo la nostra opera".

Luca Fabiani