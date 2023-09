Ambiente, sanità e fronte migranti. Il dibattito con il segretario Fossi

La Valdinievole al centro del dibattito per analizzare criticità e studiare soluzioni. Sarà un appuntamento importante quello di venerdì 29 settembre dalle ore 21.15 alla Casa del Popolo, a Mastromarco, con il segretario regionale del Pd toscano Emiliano Fossi, per una intervista-dibattito moderata da Margherita Ambrogetti Damiani, responsabile della comunicazione di Legambiente Toscana e della Conferenza delle donne democratiche. Alle ore 20, ad anticipare il dibattito, sarà possibile partecipare, su prenotazione, alla cena organizzata dal Circolo Casa del Popolo di Mastromarco. "Con il segretario Fossi – afferma il segretario del Pd Lamporecchio e coordinatore Pd Valdinievole, Stefano Galimberti – parleremo di quelli che sono i principali temi di attualità, che rappresentano le sfide più importanti per il Partito democratico Toscano: dal salario minimo alla questione migranti, dal contrasto al cambiamento climatico a quelle che sono le politiche sociali a sostegno di famiglie e soprattutto giovani, dal taglio del fondo affitti al taglio del Pnrr, voluti dal governo Meloni e che potrebbero duramente colpire il nostro territorio". L’evento con Emiliano Fossi a Lamporecchio concluderà la prima parte di calendario d’incontri che sono stati organizzati, tra agosto e settembre, dai circoli del Coordinamento del PD della Valdinievole, dal nome “Valdinievole militante 2023“ per la campagna “Estate militante“ promossa dal PD regionale e da Elly Schlein per affrontare, insieme ai cittadini, le principali tematiche che interessano il territorio della Valdinievole, "con la prospettiva di avviare un processo di crescita fondato su una visione politica d’insieme per un territorio tanto composito".