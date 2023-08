Via dei Colli... sott’acqua. "Risolveremo il problema. Presto intervento sui tubi"

Montecatini Terme, 30 agosto 2023 - "Acque Spa interverrà in modo rilevante tra l’autunno e l’inverno per risolvere il problema delle frequenti rotture dei tubi in via dei Colli". La notizia arriva dal vicesindaco Alessandro Sartoni, assessore ai lavori pubblici. "Un mese fa, a fine luglio – prosegue – l’amministrazione ha avuto una interlocuzione stringente con Acque Spa, proprio sul tema in questione perché la continua necessità di manutenzioni ordinarie, oltre a infastidire comprensibilmente i residenti, è indice di un acquedotto che in quel punto ha problemi evidenti e necessita di un intervento serio e non di continui rattoppi. Acque ha convenuto con questa convinzione dell’amministrazione e, rassicurando che interverrà costantemente su ogni ulteriore rottura che si manifestasse nel corso delle prossime settimane, ha parallelamente avviato la progettazione dell’intervento che risolverà questo problema infrastrutturale in modo definitivo. Hanno reso noto che l’investimento potrà essere realizzato nel periodo autunnale/invernale per cui saranno necessari alcuni mesi di attesa in quanto l’intervento non era programmato prima di tutta questa insopportabile serie di rotture".

L’amministrazione – secondo il vicesindaco – è stata "ben attiva e presente", la situazione è trasparente sotto ogni punto di vista, la società si farà carico di tutto quanto necessario nelle prossime settimane con la chiara decisione condivisa, nell’interesse generale della nostra comunità, di realizzare fra pochi mesi un intervento che risolva definitivamente il problema. Acquedotto e fognature sono in gestione di Acque Spa. L’acquedotto in particolare da pochissimi anni, ereditato da una gestione che nel corso del tempo aveva progressivamente lesinato sugli investimenti, cosa nota a tanti. Acque realizza manutenzioni ordinarie e straordinarie, interviene sulle rotture delle condotte dell’acquedotto e delle fognature, realizza i progetti, finanzia ed appalta gli investimenti. Non c’è alcun scaricabarile da fare fra loro e l’ufficio lavori pubblici, i ruoli sono chiari e definiti e non c’è alcun barile da scaricare".

Acque Spa è l’azienda che gestisce l’acquedotto, la fognatura e la depurazione per 800mila cittadini in 55 comuni nell’Ambito Territoriale Ottimale n2 della Toscana, denominato Basso Valdarno. Nata nel 2001 dalla concentrazione di cinque società pubbliche e da un partner privato (la cui maggioranza assoluta è detenuta da Acea Spa) si occupa del servizio idrico integrato in virtù di una concessione che scadrà il 31 dicembre 2031.

red.mtc