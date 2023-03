Alla ’Cum Venio’ mese dedicato a tutte le donne

Nel mese per eccellenza dedicato alle donne è in corso alla galleria Cum Venio la mostra collettiva di arte contemporanea dal titolo "Le donne di Leonardo". L’esposizione, ideata da Bruno Ialuna (nella foto), ruota attorno alle figure femminili di Leonardo da Vinci e presenta una serie di reinterpretazioni pittoriche e fotografiche delle opere del genio: visioni personali e contemporanee che traghettano icone rinascimentali nel nostro vissuto quotidiano fra cultura e ironia, interrogativi e contraddizioni. Espongono gli artisti Filippo Biagioli, Laura Corre, Lucia Fattori, Lina Gini, Samuele Massaro, Andrea Mattiello, Luigi Petracchi e Ryca. Ma le iniziative alla galleria Cum Venio non finiscono qui. Sabato 25 marzo è in programma a partire dalle 10 e per l’intera giornata l’evento "Risveglio femminile", con trattamenti olistici e lezioni di yoga.