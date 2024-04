’Alimentiamo lo sport’. Frida Onlus e gli studenti aiutano sui disturbi con il cibo

Successo della nuova edizione di ’Alimentiamo lo sport’ nella versione Palavinci. Oltre 500 persone hanno partecipato alla giornata organizzata da Frida Onlus. Anche in quest’anno scolastico è stato avviato un progetto in collaborazione tra l’associazione Frida Onlus e le scuole di Montecatini per sensibilizzare la comunità scolastica e il territorio sulla problematica dei disturbi alimentari, al fine di trovare soluzioni per migliorare la qualità della vita e dell’alimentazione delle persone, soprattutto i giovani, colpiti da questi gravi disturbi. Le volontarie di Frida Onlus hanno incontrato genitori e ragazzi per sensibilizzarli sull’importanza di una alimentazione sana associata allo sport. Gli studenti dell’alberghiero Martini (nella foto) hanno svolto attività di informazione e sensibilizzazione. Scienze dell’alimentazione è una materia che si insegna soltanto negli istituti alberghieri.

Grande attenzione è stata catturata dalle associazioni sportive che si sono messe a disposizione per accogliere bambini e adolescenti e metterli alla prova sul terreno di gioco: basket, danza, tennis, karatè, calcio, palla a volo, ping pong e perfino equitazione. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito delle iniziative per la giornata dei disturbi alimentari. "Ci siamo avvalsi della collaborazione dell’istituto Martini – ha spiegato Lisa Guidi presidentessa dell’associazione Frida Onlus – anche per ideare e preparare una merenda sana ed equilibrata. Quello dei disturbi alimentari è un problema enorme che viene sottovalutato. Le vittime sono in continua crescita, soprattutto tra i giovani".

Hanno partecipato Centro Danza Artefact, Montecatini Murialdo, Polisportiva Margine Coperta, Asd Taekwondo Attitude, Asd Shoemakers Basket, Mini Basket Montecatini, Asd Basket Massa e Cozzile, PFM Montecatini, Asd Tennis Tavolo Altopascio-Montecatini, Padel Club Montecatini, Associazione Nuoto Valdinievole, Montebianco Pieve Volley, Smile Dance & Fitness Ginnastica Meditativa e Corporativa, Pattinaggio Artistico Toscano, Asd OlympiaGym Altopascio, Montecatini Marathon, Centro Ippico La Pieve, Club Expotiness.

Giovanna La Porta