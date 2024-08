Alain Delon in piazza Giusti. Quando Montecatini brillava di star

Montecatini Terme (Pistoia), 20 agosto 2024 – Come tutti i grandi personaggi dell’altro secolo anche Alain Delon è stato nella nostra città. E lo ricorda una delle tante borchie installate lungo viale Verdi. Era il 1964 e Delon era già un attore affermato. Il successo era arrivato nel 1960 con il celebre “Rocco i suoi fratelli“, film di Luchino Visconti. E tre anni dopo era arrivata la consacrazione con il “Gattopardo“, sempre diretto dal regista italiano. Si arriva così a “Una Rolls Royce gialla“, pellicola inglese a episodi con un cast stellare. A fare da filo conduttore alla storia è appunto una Rolls Royce gialla che un nobile inglese appassionato di cavalli regala alla propria moglie sul finire degli anni Venti, e che lei usa come alcova con il suo amante.

La fuoriserie viene così ceduta a un gangster americano in visita in Italia con la sua fidanzata. Finisce poi per essere usata dai partigiani jugoslavi durante il secondo conflitto mondiale. La pellicola ha per sfondo luoghi iconici, come l’ippodromo di Ascot, piazza dei Miracoli con la Torre di Pisa, la Costiera Amafiltana. Una scena venne anche girata in piazza Giusti a Montecatini Alto. Protagonisti Alain Delon che interpretava un giovane fotografo italiano, e Shirly MacLaine, la compagna del criminale italo-americano. Nel film Delon invita la MacLaine a visitare Soriano, paese che viene collocato in Campania. In realtà di comuni con questo nome in Italia ce ne sono due, uno in Calabria e uno in provincia di Viterbo. Per questo anche nella scena girata in piazzetta al castello la nostra città non viene mai citata. Per esigenze di copione viene fatta passare come la piazza di Soriano. Gli anni Sessanta per Montecatini erano il periodo d’oro, quello di divi e divine, vip e stelle. All’epoca furono diversi i film girati in città.

Ma ovviamente il fatto che Montecatini Alto si trasformasse anche se per un solo giorno in un set e con attori del genere, suscitò parecchio scalpore. Vennero ingaggiate anche diverse comparse, tutti abitanti del Castello. In particolare servivano ragazzini che dovevano simulare una specie di girotondo intorno alla statua che si trova al centro della piazza. La scena prevedeva che Delon fotografasse Shirley McLaine. L’attore francese era scalzo e visto che il tutto fu girato d’estate nelle ore calde e chi c’era allora ricorda che Delon non la prese benissimo con le pietre bollenti e la scena fu ripetuta diverse volte, prima di quella buona.