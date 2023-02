Al Verdi "Queenmania Rhapsody" Una leggenda in musica e parole

Al Teatro Verdi venerdì 24 febbraio alle 21 la tribute band Queenmania con costumi, scenografie e proiezioni video offre una esperienza live dei grandi successi dell’immortale rock band britannica Uno spettacolare tributo ai Queen e a Freddie Mercury. Un grande show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della musica, arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video per calarsi in una vera esperienza live con i grandi successi e i brani meno noti. Tutto questo è Queenmania Rhapsody, una favola scritta dal giornalista e scrittore Francesco Freyrie, perché lo spettacolo si avvale di video e musica ma anche di parole, nel racconto musicale che va dagli esordi ad A Night at the Opera, dal Live Aid a Wembley. Con la regia di Daniele Sala si rivivere sul palco la leggenda di una band che ha scritto la storia del Rock e non solo. Questa è la formula dei QueenMania, tribute band nata nel 2006 dalla comune passione di quattro musicisti professionisti: Sonny Ensabella è il vocalist dall’impressionante somiglianza fisica e vocale con Faruk Bulsara in arte Freddie Mercury, dal 2022 entrano a far parte della band Paolo Valli (Vasco Rossi, Gianna Nannini, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Adriano Celentano, Il Volo, Negrita…), Amudi Safa (Achille Lauro, Alex Britti, Ghemon, Roy paci, Emis killa, Sergio Cortes), Luca Nicolasi (Omar Pedrini, Mauro Pagani, Calibro 35, Gli Atroci). “E’ vita reale o è fantasia?” Comincia così la canzone manifesto dei Queen, Bohemian Rhapsody, l’azzardo più incredibile della storia della musica rock. C’è dentro di tutto, schegge di hard-rock, pop, glam, l’opera lirica, il settecento, la teatralità, le ansie esistenziali dell’uomo, i reietti, gli dei e gli inferi. Non ci sono messaggi sociali nelle loro canzoni eppure ancora oggi sono potenti, affascinanti, credibili, per nulla superati dalla realtà. La loro arte è sempre stata la messa in scena di una favola… romantica, malinconica, ironica, straziante, gioiosa, sensuale e trasgressiva. Per comprenderli non serve la ragione, bisogna solo arrendersi alla loro straordinaria capacità di affabulare… dai dischi, ai live, alle loro vite, in particolare quella di Freddie. Nel marzo 2008 i Queenmania hanno partecipato alla 23rd Official Queen Fan Club UK Convention in Inghilterra. In questa occasione i QueenMania condividono il palco e il backstage con importanti musicisti e personaggi della “Royal Family” dei Queen, quali Spike Edney, Jamie Moses, Peter Freestone, Jacky Smith, Jeff Scott Soto, Patti Russo. Così sono stati il primo e unico tributo italiano a suonare in Inghilterra. Spesso si avvalgono della collaborazione di artisti di spicco del panorama musicale italiano.