Al Sesana corse sulle note di Battisti

Grande festa in occasione dell’ultimo convegno di corse sotto le stelle, da domani infatti tutti gli ippodromi italiani correranno in orario pomeridiano. Il programma tecnico di stasera, con le solite sette corse, è accompagnato da un concerto live dedicato a Battisti e Mogol. Sesana Arena Estate per tutta l’estate ha intrattenuto gli ospiti del trotter termale con tanta bella musica ma stasera va in scena forse l’appuntamento più suggestivo dalla stagione. Gianmarco Carroccia accompagnato da chitarra, pianoforte e violino reinterpreterà le canzoni più celebri del famoso cantautore. Da ’Emozioni’ a ’I Giardini di maggio’ è un viaggio senza tempo tra ricordi e immagini di una biografia che segna la storia della musica italiana. A pochi giorni (9 settembre 1998 ndr) dal 26°anniversario della scomparsa di Battisti, il Sesana ospita per la prima volta nella storia dell’ippodromo un concerto interamente dedicato a quello che tutt’oggi è considerato uno dei maggiori cantautori italiani. La serata prevede la partenza della prima corsa alle ore 19,25 mentre il concerto è previsto alle 21. In pista il programma è piuttosto articolato tra puledri e cavalli più agè ma in cima al cartellone con la corsa più qualitativa della serata ci sono le femmine di tre anni. Premio intitolato ad un capolavoro del 1970 ovvero ’Emozioni’, un vero e proprio mosaico di sentimenti. Galassia Cr con il numero alla corda parte sicuramente avvantaggiata, Gea del Ronco ha un bel secondo al debutto e la guida sempre affidabile di Enrico Bellei. Tra i cavalli più attesi della serata nominiamo Escudo Dei Greppi alla prima che cerca il riscatto dopo due secondi consecutivi e Breeding Demi alla quinta.

Martina Nerli