Al museo civico aumentano gli accessi

Arrivano buone notizie da Sara Sostegni, l’assessore alla cultura del comune di Larciano. Al Museo civico archeologico di Larciano Castello nel 2023 sono stati registrati oltre 3.000 accessi, numeri in crescita che indicano un interesse particolare per la cultura e la storia del territorio. Il museo è collocato all’interno del Castello e contiene numerosi reperti dall’epoca preistorica fino ai nostri giorni provenienti da tutta la Valdinievole. La torre facilmente accessibile offre una vista insolita su tutta la Valdinievole. Il borgo di Larciano Castello è raggiungibile anche attraverso sentieri CAI, che collegano il borgo a tutto il resto del territorio, recuperati grazie alla collaborazione con il CAI della sezione di Pistoia, promuovendo così anche un turismo lento e sostenibile. Il museo e la torre sono visitabili grazie alla collaborazione con l’associazione Auser Larciano e il curatore Onorario Roggero Manfredini. Il sito culturale è aperto il sabato, e la domenica e i giorni festivi. Dal prossimo 1° aprile anche il venerdì. Per gruppi e scuole c’è la possibilità di prenotare aperture straordinarie. Sul sito del comune di Larciano e su www.visitlarciano.com è possibile trovare il dettaglio degli orari di apertura e scaricare la guida completa del museo. Da pochi giorni, inoltre, si sono conclusi i lavori su una porzione di mura medioevali prospicienti la porta nord. Ogni anno grazie a risorse proprie e a contributi ministeriali continua l’opera di restauro di questo patrimonio architettonico e artistico.

m.m.