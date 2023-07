Addio a Stefano Portava in bici la solidarietà

Con la sua bicicletta ha girato la Toscana portando in giro messaggi di solidarietà. Oggi sono in tanti a piangere la prematura scomparsa di Stefano Biondi, a soli 55 anni, per una malattia che lo aveva colpito proprio alla vigilia della sua ultima impresa. Oltre alla compagna Sabrina, la figlia Beatrice i genitori Elsa e Giancarlo, la sorella e i familiari, tutti coloro che lo hanno conosciuto hanno avuto parole di sincera commozione, perchè a quelle persone come Stefano era impossibile non voler bene. Un uomo mite e di grande generosità. Faceva parte della squadra amatoriale "Olio Bonelli Ciclismo" e con gli amici Riccardo Bonelli e Giuseppe Bossiello avevano iniziato nel 2016 ad effettuare questi mini giri a tappe per le strade toscane portando messaggi di solidarietà. Prima a Montenero per l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, poi a Montemarcello chiedendo un ciclismo amatoriale più pulito e privo di esasperazioni, quindi hanno promosso una campagna a favore della sicurezza stradale fino a Volterra. Poi hanno pedalato sotto le insegne dell’ associazione Autismo in blu di Chiesina Uzzanese. Fino a Pisa per sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia rara, la Lafora che qualche anno fa a Chiesina Uzzanese si è portata via Daniela Cerracchio. E infine a Monteriggioni con indosso le maglie dell’ associazione "Amici di Erika Galligani".