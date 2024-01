Addio a Romano Pazzini. Morto un personaggio del calcio valdinievolino

Un altro personaggio importantissimo del calcio valdinievolino purtroppo ci ha lasciati. Si è spento nella giornata di ieri Romano Pazzini, grande bomber del Monsummano, del Ponte Buggianese e della Pistoiese, nonché padre di Federico, e dei due calciatori Patrizio e Giampaolo.

Nato il 24 gennaio del 1937, Romano avrebbe compiuto fra due giorni 87 anni. Gran parte di questi li aveva passati accanto alla moglie Manuela, e li aveva dedicati al gioco del calcio, indossando la casacca delle squadre più importanti di zona, e regalando ai suoi tifosi una vera e propria caterva di gol. Era un gran centravanti di razza, come quelli che il calcio di una volta regalava a giro per l’Italia, ed ha giocato una delle migliori stagioni nell’annata 1958/1959: con le 27 marcature realizzate in quel campionato di quarta serie, Romano riuscì a portare in C la Pistoiese. Il suo è stato un vero e proprio record, che ha detenuto per tantissimi anni.

Chi è riuscito ad eguagliarlo, diversi anni dopo, è stato il figlio Patrizio: nel 1989/1990 giocò infatti per gli Orange in Interregionale, e con Giampiero Ventura in panchina, segnando anche lui ben 27 gol tra campionato e Coppa Italia di categoria. Patrizio non è stato l’unico ad aver seguito le sue orme, dimostrando che il vizio gol, è stampato nel dna della famiglia Pazzini. Anche Giampaolo ha giocato infatti a calcio ad altissimi livelli, ed ha indossato le casacche più prestigiose di Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Inter, Milan, Verona e Levante. Si è pure tolto lo sfizio di segnare una tripletta a Wembley con addosso la maglia dell’Under 21 azzurra, e di giocare il Mondiale del 2010 in Sud Africa. Federico invece ha deciso di dedicarsi ad altro, diventando un imprenditore affermato nel campo della ristorazione.

"Parlare di mio padre adesso, è molto doloroso - ha detto Patrizio Pazzini visibilmente commosso, non appena è stato possibile contattarlo per telefono -. Era un grande uomo, a cui tutti quanti eravamo molto legati. Di aneddoti da raccontare su di lui, e su che tipo di persona fosse, ce ne sarebbero tantissimi. Però di lui porto sempre con me il carissimo ricordo, di quando mi seguiva in tutte le partite che ho giocato. Ha fatto lo stesso anche in quelle che ho vissuto da allenatore".

I funerali di Romano Pazzini si terranno oggi alle ore 11, presso la parrocchia di Sant’Antonio di Montecatini Terme. Ci saranno di sicuro tutti i suoi cari ed anche le persone che lo hanno conosciuto ed apprezzato in vita, per tutto quello che ha fatto. Subito dopo verrà portato verso il cimitero di Monsummano Terme, dove verrà sepolto.

Simone Lo Iacono