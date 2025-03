Addio a Giuseppe Francesconi. Una vita dietro a mille battaglie

Si sono svolti ieri i funerali di Giuseppe Francesconi, ex-dipendente delle Terme morto all’ospedale di Pescia all’età di 90 anni. Aveva lavorato negli anni d’oro dell’azienda, dopo aver trascorso diversi anni all’estero come dipendente nei settori degli alberghi e della ristorazione.

Francesconi ha contraddistinto la sua vita nell’impegno della difesa dei diritti a tutti i livelli: sia per i colleghi di lavoro sia per il mantenimento di servizi nella frazione di Nievole dove ha vissuto nella località denominata Francesconi.

Era anche un grande appassionato di ciclismo. Francesconi promosse nel 1997 la riedizione della corsa Firenze-Modena nel ricordo della memorabile impresa compiuta da Fausto Coppi nel Giro d’Italia del 1940. Si fece promotore per apporre una targa sul passo dell’Abetone nel punto dove iniziò la fuga e la leggenda di Coppi. All’inaugurazione della targa, il 29 giugno 1998, parteciparono anche il figlio di Coppi, Faustino, e il cugino Piero, un momento che riempì di orgoglio e soddisfazione Francesconi.

Un altro sogno di Francesconi è stato quello di dedicare una targa a Montecatini al ciclista Bruno Pasquini, nato a Massa e Cozzile il 23 novembre 1914 e scomparso a Montecatini Terme il 12 agosto 1995, professionista su strada italiano. Avanzò la proposta nel 2014 all’allora sindaco Bellandi nel centenario dalla nascita del ciclista.

Pasquini, infatti, visse a Montecatini fin dall’età di 7 anni in via Bruceto 15, ed è stato uno dei più grandi gregari del ciclismo italiano e al servizio di grandi campioni come Coppi e Bartali raggiungendo anche risultati importanti come una vittoria al Giro di Toscana del 1947 e di tappa (la Firenze-Bologna) nel 1948 al Giro d’ Italia er il 2° posto alla tappa del Tour de France 1949 Saint Vincent-Losanna. Francesconi lascia la moglie e una figlia alle quali vanno le nostre condoglianze.