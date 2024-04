Addio a Florio Giagnoni. La Pubblica Assistenza piange il suo simbolo

Il mondo del volontariato e tutta la comunità di Pescia piangono la scomparsa di Florio Giagnoni, simbolo della Pubblica Assistenza pesciatina di cui è stato presidente per diciotto anni. Giagnoni, 76 anni, ha accompagnato la Pubblica nella sua crescita nel corso dei primi anni duemila, favorendone lo sviluppo e l’affermazione come realtà di primo piano del territorio. Nel 2020 ha abbandonato la carica di presidente dopo sei mandati consecutivi, lasciando il testimone a Paolo Baldini, ma rimanendo all’interno dell’associazione con la carica di presidente onorario.

La Pubblia Assistenza di Pescia lo ha ricordato ieri con un comunicato sui social: "Ci ha lasciati il nostro carissimo presidente onorario Florio Giagnoni che, con impegno e dedizione, ha dedicato gran parte della sua vita al nostro sodalizio. Il Consiglio, la Squadra volontaria e i soci si uniscono nel cordoglio al dolore della famiglia".

Sposato con Loriana, padre di due figlie, Giagnoni ha dedicato tutta la sua vita al mondo del volontariato. Da volontario a presidente, ha ricoperto tutti i ruoli della Pubblica. "Florio è stato per decenni uno dei simboli della nostra associazione – dice Baldini –. Con il suo impegno e il suo amore ha scalato tutta l’’associazione, passando da essere un semplice volontario a sedere nel consiglio, fino alla presidenza per 16 anni. La Pubblica Assistenza è stata la sua vita, un pensiero fisso anche quando si trovava in ospedale. Quando ha lasciato la presidenza, gli abbiamo dato una meritatissima presidenza onoraria perché uno come Florio non poteva stare lontano dalla Pubblica. Si è sempre prodigato per dare consigli, per trovare soluzioni. Una persona gentile ma decisa, apprezzata da tutti. La Pubblica Assistenza di Pescia con tutti i suoi volontari farà in modo che la sua figura non venga mai dimenticata e che il suo esempio di servizio sia portato avanti nel tempo".

Sentito anche il ricordo del sindaco di Pescia, Riccardo Franchi: "Florio era un punto di riferimento per tutta la nostra comunità, una figura carismatica che voleva bene a tutti ed è riuscito a farsi volere bene da tutti i pesciatini. È una perdita molto importante per la nostra comunità. Ha combattuto in prima linea durante la pandemia che ha duramente colpito Pescia. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla Pubblica Assistenza e alla famiglia".

I funerali di Florio Giagnoni si terranno domani alle ore 16 nella parrocchia di S.Michele Arcangelo a Pescia.

Niccolò Casalsoli

Emanuele Cutsodontis