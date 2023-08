A Vellano la Festa dell'Estate a Pescia: Grigliate al Chiar di Luna

Dopo l’anteprima della scorsa settimana, oggi inizia a Vellano, nel cuore della montagna pesciatina, la manifestazione Estateinsieme con annessa Grigliate al chiar di luna , una grande iniziativa prodotta dai volontari del circolo ricreativo e culturale "Sandro Maltagliati" aps con il patrocinio del Comune di Pescia. Fino alla domenica 20 agosto, tutte le sere, sulla splendida terrazza del circolo, a partire dalle 19,30, si uniranno la buona gastronomia e il grande spettacolo per dar vita alla 24ma edizione della festa tanto attesa da residenti e turisti. Piatti tipici, grigliate spettacolari, buon vino, divertimento, bella musica ed eventi speciali saranno a disposizione di tutti coloro che desiderano trascorrere qualche serata al fresco, diversamente dalle solite e destinata a rimanere viva a lungo nella memoria dei protagonisti: Per quanto riguarda l’intrattenimento, si parte sabato 12, festa patronale, con la musica da balera di Arianna Ghera (nella foto) mentre la domenica 13 sarà la volta di Franco Music Show. Grandi serate per la vigilia e per la sera stessa del ferragosto: lunedì 14 è in programma l’omaggio a Vasco Rossi con la Combriccola del Blasco: a mezzanotte cocomero fresco e poi discoteca con dj Anima mentre il 15 a Vellano salirà Rick Hutton ed il suo gruppo per presentare il vero rock dei decenni d’oro: seguirà la discomusic di con Dj Anima. Mercoledì 16 divertimento assicurato e tutti protagonisti con il karaoke di Sasà e Debora. I grandi appuntamenti con la musica proseguiranno per l’intera settimana con altri bravissimi protagonisti che sveleremo più avanti. Per info e prenotazioni; 0572 409101.