A settembre campionato italiano per avvocati, magistrati e notai

Si terrà a Montecatini, dal 14 al 17 settembre, la trentottesima edizione del campionato italiano Aimanc di ciclismo forense per avvocati, magistrati e notai appassionati delle due ruote. L’importante appuntamento, a livello agonistico e formativo, con attività convegnistiche collaterali, è patrocinato dal Comune, e dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pistoia e dal Consiglio nazionale forense di Roma. Ieri, alla conferenza stampa di presentazione, nella sala del consiglio comunale, sono intervenuti vari ospiti di particolare caratura. Il presidente dell’ associazione italiana magistrati avvocati e notai ciclisti), il legale Manlio D’Amico ha ringraziato il sindaco Luca Baroncini e l’amministraziomne, auspicando che a settembre ci sarà una grande festa di sport, amicizia e colleganza per promuove il ciclismo forense in Toscana. L’ avvocato Lorenzo Pratesi, esponente del consiglio dell’Ordine di Pistoia, organizzerà un convegno giuridico sabato 16 ssettembre, alle 18, nella sala consiliare, con crediti formativi per i legali. Il sindaco Baroncini è molto soddisfatto per l’appuntamento. "Montecatini – ha detto - è una città di ciclismo lo dimostrano gli eventi sportivi che da tempo vengano organizzati, annuali come il Gran Premio Del Rosso e la Gran fondo delle Terme di Mountain Bike, oppure eccezionali come il Giro d’Italia e la Coppi e Bartali . La nostra amministrazione crede molto nella bicicletta sia in tema di mobilità sostenibile (aumento delle piste ciclabili nel prossimo piano strutturale) che dal punto di vista educativo in ambito sicurezza stradale (progetti nelle scuole per sensibilizzare al rispetto delle distanze tra auto e ciclisti) che per il settore turistico (attraverso eventi o promuovendo percorsi cicloturistici in Valdinievole".